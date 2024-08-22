Эксперт Ткаченко: флаг России формирует гражданскую идентичность

Государственные символы России одновременно отражают и формируют гражданскую идентичность, которая помогает россиянам консолидироваться в условиях глобальных вызовов. Об этом сообщила РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Ткаченко.

«В такой ситуации российский триколор все больше популяризируется. Например, все чаще его можно встретить не на официальных стендах государственных учреждений, а в обычной жизни: на улицах, на проезжающих машинах. Кроме того, популярными становятся отечественные бренды, использующие российский триколор в своей продукции», — сказала политолог.

Уважение и трепетное отношение к государственным символам формируются еще со школьной скамьи. Так, в 2022–2023 учебном году в России был введен новый ритуал — торжественное поднятие и спуск флага страны под гимн.

Подобные новшества в совокупности с другими патриотическими мероприятиями, по словам политолога, оказывают положительное влияние на процесс политической социализации юных граждан РФ.

Отдельно эксперт отметила, что фиксируемое сегодня отношение россиян к триколору не всегда было таким. По последним замерам ВЦИОМ можно заметить, что сейчас флаг вызывает эмоции гордости и восхищения, пришедшие на смену симпатии, которая доминировала в общественном сознании еще 10 лет назад. Это свидетельствует о том, что россияне стали испытывать более глубокие и яркие чувства по отношению к флагу.

«Такая тенденция, безусловно, продолжит свое развитие, чему могут способствовать активная реализация социально значимых проектов, увеличение патриотических мероприятий в общественных и образовательных организациях. Особенно важное значение флаг имеет сейчас в зоне СВО, где военные водружают флаг над возвращенными территориями. Именно там он наиболее ярко отражает значение цветов — мир, верность и мужество», — обозначила Ткаченко.