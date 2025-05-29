Эксперт Сычев перечислил плюсы от работы детей с нейросетями

В настоящее время число различных нейросетей стремительно увеличивается в России, а те люди, кто умеет ими пользоваться, получают больше возможностей в работе. Партнер лиги цифровой экономики Александр Сычев рассказал россиянам, что работа с искусственным интеллектом (ИИ) полезна для детей, так как пробуждает интерес к программированию, дизайну и помогает развивать аналитическое и критическое мышление, пишет Газета.ru .

«При грамотном подходе нейросети позволяют детям развить новый тип мышления, где технологии продолжают их интеллектуальные возможности. Например, при чтении учебника ребенок может задавать нейросети уточняющие вопросы и просить привести примеры, чтобы лучше усвоить материал. ИИ помогает формировать аналитическое и логическое мышление: при подготовке эссе с помощью нейросетей ребенок научится проверять факты, сравнивать данные и делать выводы», — объяснил Сычев.

Эксперт обратил внимание на важность того, что детям нужно объяснять, что полностью полагаться на ответы нейросетей не стоит. В какой-то степени их можно сравнить с калькулятором, который действительно помогает быстро производить разные расчеты, но не может заменить полноценно человека. Если тот, кто пользуется калькулятором, не будет знать основ математики, он не сможет заметить ошибку. С нейросетями то же самое — все ответы ИИ следует перепроверять и анализировать.

Сычев рекомендовал родителям объяснять детям, что нейросети — это «умные помощники», которые можно самостоятельно тренировать. Есть вероятность, что подростки заинтересуются этим и будут совершенствовать свои навыки. На практике школьники смогут понять, что качество загружаемого материала в ИИ напрямую влияет на точность ответов.