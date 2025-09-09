Эксперт спрогнозировал рост продаж аксессуаров с лабубу в декабре

Эксперт по маркетплейсам Максим Попов заявил, что в декабре в России ожидается рост продаж аксессуаров с лабубу, поскольку спрос на эти товары традиционно увеличивается перед Новым годом, сообщает Газета.ru .

Спрос на игрушки лабубу в России, по мнению эксперта по маркетплейсам, сохранится на высоком уровне еще несколько месяцев, после чего начнет снижаться. Однако в декабре, перед новогодними праздниками, ожидается новый всплеск интереса, особенно к аксессуарам с тематикой лабубу.

Попов пояснил, что популярные товары обычно пользуются повышенным спросом от двух до шести месяцев, после чего интерес к ним постепенно угасает. В случае с лабубу, по его словам, россияне будут активно покупать не только сами игрушки, но и сопутствующие товары, такие как чехлы для телефонов и другие аксессуары. Эксперт отметил, что покупки лабубу часто носят импульсивный характер.

По данным пресс-службы Wildberries, за период с января по июль 2025 года россияне потратили на лабубу более 2 млрд рублей. Ранее сообщалось, что слова «лабубу» и «слоняра» вошли в топ-40 главных слов 2025 года.