Эксперт сообщил о росте мошенничества на платформе Roblox после блокировки в России

Эксперт рынка НТИ SafeNet и основатель компании «Интернет-Розыск» Игорь Бедеров рассказал, что после блокировки Roblox в России с декабря платформа стала объектом массовых мошеннических схем, сообщает RT .

Игорь Бедеров отметил, что после блокировки Roblox в России злоумышленники начали активно создавать фишинговые сайты, обещающие доступ к игре без VPN. Пользователей просят авторизоваться через учетную запись Roblox, после чего их логины, пароли и деньги попадают к мошенникам. Особый интерес представляют аккаунты с игровой валютой Robux, редкими предметами или популярными играми.

Эксперт подчеркнул, что мошенничество на платформе приобрело массовый характер. По данным МВД России, с начала 2025 года на Roblox зафиксировано около 40 преступлений, большинство из которых связано с выманиванием у детей данных аккаунтов или денег родителей. Российское управление по борьбе с киберпреступлениями отмечает, что Roblox лидирует по числу подобных инцидентов среди игровых площадок. Чаще всего мошенники используют предлог «розыгрыша Robux».

Кроме того, злоумышленники рассылают письма якобы от имени Roblox о попытке входа в аккаунт, где ссылка ведет на поддельную страницу сброса пароля. Также распространены схемы с продажей несуществующих внутриигровых предметов, мини-игры-ловушки и фейковые розыгрыши валюты. Технически продвинутые мошенники используют уязвимости для кражи файлов cookies браузера, что позволяет получить доступ к аккаунту даже при двухфакторной аутентификации.

Бедеров посоветовал никогда не сообщать свои логин, пароль, коды 2FA или данные банковской карты, а также включать двухэтапную верификацию и проверять адрес сайта перед вводом данных.