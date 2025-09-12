Эксперт сообщил о росте мошенничества через чаты онлайн-сервисов

Руководитель проектов компании «Интеллектуальная аналитика» Тимофей Воронин сообщил о росте числа случаев мошенничества через внутренние чаты онлайн-сервисов. Злоумышленники выдают себя за сотрудников поддержки и обманывают пользователей, сообщает RT .

По словам эксперта, злоумышленники получают доступ к украденным аккаунтам и выдают себя за сотрудников службы поддержки, подделывая символику и логотипы сервисов. Это создает у жертв ложное чувство безопасности и помогает мошенникам получить смс-коды, которые открывают доступ к аккаунтам, банковским счетам и другим конфиденциальным данным.

Воронин отметил, что подобные схемы применяются не только на маркетплейсах, но и в банковских приложениях, службах доставки, рекламных платформах и других сервисах с внутренними чатами. Мошенники адаптируют свои методы под особенности каждой платформы, что затрудняет их блокировку.

Эксперт порекомендовал не передавать смс-коды, проверять подлинность аккаунтов и использовать двухфакторную аутентификацию. Среди признаков мошенничества он выделил чрезмерную настойчивость собеседника, орфографические ошибки и подозрительные ссылки.

«Внимательность и осознание рисков зачастую эффективнее любых технических мер в борьбе с социальной инженерией», — заключил Воронин.