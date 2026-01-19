Эксперт сообщил о росте числа фишинговых атак на российский бизнес

Эксперт Бедеров: мошенники в атаках на бизнес стали маскироваться под госорганы

В России зафиксирована новая волна фишинговых атак на бизнес, когда мошенники выдают себя за представителей государственных органов и банков, рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров, сообщает RT .

В России участились случаи целевого фишинга против бизнеса. Мошенники регистрируют домены, схожие с адресами официальных сайтов государственных органов, банков и фондов поддержки предпринимателей. Затем они рассылают фишинговые письма и смс, которые внешне напоминают уведомления от Минэкономразвития, ФНС или других структур.

В письмах содержатся ссылки на поддельные сайты или вредоносные вложения. Киберэксперт Игорь Бедеров пояснил, что цель злоумышленников — убедить получателя перейти по ссылке или открыть файл. На фишинговых сайтах пользователя просят авторизоваться или подтвердить данные, вводя логины, пароли и одноразовые коды для доступа к онлайн-банку, «Госуслугам» или корпоративной почте.

Мошенники таким образом получают доступ к финансовым системам компании и могут переводить средства на подконтрольные счета.

«Фишинг в целом и его целевые разновидности в частности являются наиболее массовым и финансово-опасным видом киберугроз для бизнеса. Он составляет 68% всех успешных кибернарушений», — предупредил Бедеров.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.