Эксперт Скалько назвал полезные гаджеты для людей старшего поколения

Среди полезных гаджетов для людей старшего поколения, помимо смартфона, можно выделить различные виды умных часов, сообщил РИАМО преподаватель проекта «Московское долголетие» по цифровой грамотности Святослав Скалько.

«У них много полезных функций – шагомер, измерение пульса, давления», – пояснил Скалько.

Он добавил, что эти функции особенно могут быть полезными для отслеживания состояния здоровья человека.

По словам эксперта, также некоторым подойдет «умная» колонка, которая управляется голосом и слышит человека даже на другом конце комнаты..

«Надо отметить, что в современном мире мало кто обходится без интернета и гаджетов. Например, совместное исследование крупного сотового оператора и «Московского долголетия» показало, что у 75% опрошенных клиентов в возрасте 56-70 лет есть смартфоны», – сказал эксперт по цифровой грамотности.