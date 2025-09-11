Эксперт Силаев сообщил об использовании мошенниками голосового клонирования
Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев сообщил, что мошенники активно используют технологии голосового клонирования для совершения преступлений, используя записи из социальных сетей и мессенджеров, сообщает RT.
Заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев рассказал, что технологии голосового клонирования на основе искусственного интеллекта стали доступными и представляют серьезную угрозу. По его словам, еще год назад для создания копии голоса требовались значительные вычислительные ресурсы и длительные аудиозаписи, однако сейчас достаточно нескольких секунд речи.
Силаев отметил, что мошенники используют общедоступные сервисы для создания убедительных голосовых моделей. Основными источниками для сбора голосового материала становятся видео в социальных сетях, выступления в СМИ, подкасты и прямые эфиры, где речь звучит чисто и непрерывно.
Эксперт подчеркнул, что мессенджеры также уязвимы: несколько голосовых сообщений в семейном или рабочем чате могут дать злоумышленникам необходимый материал. Кроме того, мошенники способны получить образец голоса даже во время прямого телефонного звонка жертве.
Ранее IT-эксперт Илья Назаров отмечал, что развитие искусственного интеллекта усложняет цифровую защиту.