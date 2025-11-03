Эксперт Шмигирилова: ИИ создает для мошенников психологический портрет жертвы

Искусственный интеллект помогает аферистам составить психологический портрет будущей жертвы. Также он пишет инструкцию для проведения диалога, из-за чего увеличивается количество обманутых людей, рассказала РИА Новости GR-директор компании «Код безопасности» Александра Шмигирилова.

В прошлом аферистам нужно было много времени, чтобы создать психологический портрет жертвы. Они долго изучали социальные сети.

Теперь аферисты вводят правильный запрос в чат с нейросетью, и она за минуты анализирует большое количество данных. После этого создается психологический портрет и формируются точные инструкции по построению диалога с будущей жертвой.

Также мошенники пользуются массовой цифровизацией услуг. Если им удастся заполучить доступ к одному инструменту на смартфоне жертвы, то завладеют и остальной информацией. В результате могут сформировать «цифрового двойника». Аферисты применяют разные технологические новинки.

