Эксперт Самокатова назвала бесполезные профессии, которым учат онлайн

В наше время онлайн-образование стало неотъемлемой частью жизни любого современного человека. Однако богатство выбора курсов создает и проблему: можно нарваться на непрофессионалов или пройти обучение по направлению, которое не будет приносить доход, сообщила РИАМО руководитель проектов онлайн-образования Анна Самокатова.

Она перечислила три «модных» курса, на которые уже не стоит тратить деньги. Так, эксперт не рекомендует получать IT-специальность с нуля.

«Программисты зарабатывают больше всех — надо идти и учиться именно на айтишника», — распространенное мнение. Но, увы, именно за счет своей растущей популярности айтишные специальности начали приносить меньше дохода: количество выпускников разнообразных онлайн-школ растет, как грибы после дождя, все они находятся в сегменте «джуниор» или «стажер», — рассказала Самокатова.

Она добавила, что за последний год зарплаты начинающих специалистов в этой сфере упали на 15% и снижение продолжается. Освоить сложную техническую специальность с нуля за пару месяцев практически невозможно — новоявленные IT-«джуниоры» делают множество ошибок, и качество их работы оставляет желать лучшего. Поэтому если зарплаты руководителей в IT продолжают расти, то новичкам становится все сложнее устроиться и все менее выгодно вкладываться в это обучение.

Профессия нутрициолога, появившаяся и вошедшая в число самых привлекательных несколько лет назад, сейчас сильно дискредитирована, заявила Самокатова.

«К сожалению, в отличие от диетолога, нутрициолог не обязан иметь медицинское образование, поэтому существует немало „школ“, щедро выдающих сертификаты после трехдневного вебинара. Все подходящие чаты и форумы заполняются такими „специалистами“, которые официально могут дать только общие рекомендации по питанию, известные всем — ведь даже для того, чтобы назначить пациенту анализ крови, необходима медицинская лицензия», — отметила эксперт.

По ее словам, репутация этой профессии становится все хуже, прямо пропорционально растущему количеству недонутрициологов.

Самокатова также не советует учиться онлайн на тренера.

«Пройти курс профессиональной переподготовки специалисту, уже имеющему образование и опыт работы в области физкультуры и спорта, — отличная идея. Чего никак не скажешь о человеке, начинающем обучение на профессию „тренер“ с нуля, да еще онлайн. Ведь работа тренера — это изначально контактный, тактильный вид деятельности, а на очном обучении, помимо прочего, будущим тренерам преподают и способы оказания первой помощи, что сложно сделать через экран компьютера», — пояснила эксперт.

Работодатели к тренерам и инструкторам с «онлайн-дипломами» относятся весьма скептически и не спешат их трудоустраивать, добавила Самокатова. Она привела в пример один из кейсов: девушка записалась в онлайн-академию йоги, заплатила около 300 тыс. рублей, училась почти год, сдала сложные экзамены — все онлайн, с подключением видеокамеры. И все зря — ни один клуб в ее городе не сделал предложение по работе, увидев, что она обучалась дистанционно.