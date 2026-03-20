Эксперт Рыбников объяснил риск подтверждения имени мошенникам

Преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения РТУ МИРЭА Андрей Рыбников заявил, что подтверждение имени и фамилии в разговоре с мошенниками повышает риск дальнейшей атаки, сообщает RT .

Андрей Рыбников отметил, что сами по себе имя и фамилия уже не являются закрытой информацией. Из-за регулярных утечек и открытых источников эти данные нередко доступны злоумышленникам еще до звонка.

«Когда человек сам называет или подтверждает свои имя и фамилию в разговоре, он фактически переводит взаимодействие из категории "холодного контакта" в категорию "подтвержденной цели"», — пояснил эксперт.

По его словам, это сигнализирует мошеннику, что перед ним реальный человек, готовый к диалогу. В терминах социальной инженерии это повышает вероятность успешного развития атаки.

Рыбников подчеркнул, что имя и фамилия используются прежде всего для выстраивания доверия. Персонализированное обращение от имени банка, оператора связи или госструктуры создает иллюзию легитимности и снижает критичность восприятия.

Подтвержденные данные могут объединяться с номером телефона, сведениями из утечек и соцсетей и применяться в более сложных схемах — таргетированных звонках, фишинге или давлении на родственников.

«Опасность возникает именно в моменте взаимодействия», — добавил специалист.

Он рекомендовал не подтверждать персональные данные при входящих звонках от неизвестных и при необходимости самостоятельно связываться с организациями по официальным каналам.

