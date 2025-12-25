Эксперт рекомендовал россиянам чаще менять место работы для роста дохода

Эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев заявил, что длительная работа на одном месте не способствует значительному росту дохода и посоветовал россиянам рассматривать смену работы или профессии для увеличения заработка, сообщает Газета.ru .

Селезнев рассказал, что работа на одном месте в течение многих лет является неэффективной стратегией для увеличения дохода. По его словам, при таком подходе зарплата может вырасти до 215 тыс. рублей только вместе с инфляцией, и это произойдет примерно через 10–12 лет, когда эта сумма будет эквивалентна сегодняшним 100 тыс. рублей.

Специалист отметил, что удвоить доход проще всего молодым и одиноким жителям крупных городов за счет карьерного роста. Для остальных россиян, по его мнению, основным способом повышения зарплаты является смена места жительства или профессии. Эксперт подчеркнул, что переезд в другой город или дополнительное обучение обычно заметно увеличивают доход или помогают лучше ориентироваться на быстро меняющемся рынке труда.

«Людям кажется, что все проблемы решатся, если они будут зарабатывать вдвое больше, чем сейчас. По факту это не так, но желание иметь больший доход естественно для людей в любой стране», — пояснил Селезнев.

Согласно данным сервиса «Работа.ру», средняя желаемая зарплата россиян составляет 214 900 рублей в месяц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.