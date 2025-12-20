Эксперт рекомендовал отключить ключевые разрешения для приложений

Приобретая новый смартфон, пользователи часто спешат установить приложения, не уделяя внимания настройке безопасности, что ставит под угрозу их личные данные. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Первым и самым важным шагом является настройка операционной системы вашего смартфона. Еще до входа в магазин приложений откройте системные настройки и найдите раздел „Конфиденциальность“ или „Разрешения“. Здесь необходимо установить глобальные правила для всех будущих программ», — пояснил он.

Специалист посоветовал ограничить доступ к геолокации, контактам, микрофону, камере и хранилищу файлов, выбрав опции «Запрашивать каждый раз» или «Запретить».

Вторым шагом он назвал предварительное изучение политики конфиденциальности социальной сети на ее официальном сайте, уделив особое внимание вопросам хранения и использования данных, что особенно важно с учетом российского законодательства о передаче информации за рубеж. После установки приложения необходимо сразу зайти в его настройки приватности, отключить персонализацию рекламы и ограничить видимость профиля, сделав его доступным только для друзей и закрыв от индексации поисковиками.

Также Силаев рекомендовал обязательно включить двухфакторную аутентификацию через специальное приложение, а не только через SMS, для дополнительной защиты аккаунта.

