Эксперт рекомендовал отключить ключевые разрешения для приложений

Эксперт рассказал, как защитить данные при настройке нового смартфона
Приобретая новый смартфон, пользователи часто спешат установить приложения, не уделяя внимания настройке безопасности, что ставит под угрозу их личные данные. Об этом в беседе с RT рассказал заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.

«Первым и самым важным шагом является настройка операционной системы вашего смартфона. Еще до входа в магазин приложений откройте системные настройки и найдите раздел „Конфиденциальность“ или „Разрешения“. Здесь необходимо установить глобальные правила для всех будущих программ», — пояснил он.

Специалист посоветовал ограничить доступ к геолокации, контактам, микрофону, камере и хранилищу файлов, выбрав опции «Запрашивать каждый раз» или «Запретить».

Вторым шагом он назвал предварительное изучение политики конфиденциальности социальной сети на ее официальном сайте, уделив особое внимание вопросам хранения и использования данных, что особенно важно с учетом российского законодательства о передаче информации за рубеж. После установки приложения необходимо сразу зайти в его настройки приватности, отключить персонализацию рекламы и ограничить видимость профиля, сделав его доступным только для друзей и закрыв от индексации поисковиками.

Также Силаев рекомендовал обязательно включить двухфакторную аутентификацию через специальное приложение, а не только через SMS, для дополнительной защиты аккаунта.

