Эксперт развеяла миф, что от лапши быстрого приготовления поправляются

Множество россиян придерживаются мнения, что набрать лишний вес от лапши быстрого приготовления можно так же быстро, как и приготовить ее. Но директор по маркетингу «Маревен фуд сэнтрал» Нгуен Хай Иен заявила, что отношение лапши к изменению веса не так однозначно, как кажется на первый взгляд, сообщает Life.ru .

По словам эксперта, в порции лапши, залитой кипятком, содержится приблизительно 279 калорий, в то время как такое же количество лазаньи, приготовленной из муки твердых сортов пшеницы, содержит 370 калорий. Это не единственный случай, показывающий, что калорийность порции лапши быстрого приготовления оказывается ниже, чем у других макаронных изделий.

Нгуен Хай Иен обратила внимание на жителей Азии, среди которых, согласно исследованиям, случаи ожирения встречаются реже, чем у людей других этнических групп. В то же время именно Азия занимает лидирующие позиции по потреблению лапши быстрого приготовления в мире: в Китае ежегодно съедается около 42,21 млн порций, в Индонезии — 14,54 млн, а в Индии — 8,68 млн.

«В то же время население России потребляет всего 2,2 млн порций лапши в год», — добавила эксперт.

В заключение она порекомендовала следить, в первую очередь, за количеством калорий: необходимо расходовать их больше, чем получать.