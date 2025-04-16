Эксперт разъяснил права покупателей при повреждении продукции в магазинах

Случайно разбитый в магазине товар не подлежит компенсации со стороны покупателя — об этом заявил РИА Новости председатель организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов.

Если товар был поврежден из-за тесноты в проходах, неудачной выкладки или других обстоятельств, не зависящих от покупателя, требовать возмещения ущерба незаконно, пояснил эксперт.

«Неустойчиво стоящие бутылки или хрупкие товары на краю полок — это проблема организации пространства магазина, а не посетителя», — сказал специалист.

Иная ситуация возникает при умышленной порче имущества. Если камеры наблюдения или свидетели подтвердят, что покупатель намеренно бросил товар, разбил его или иным способом повредил, магазин вправе требовать компенсации через суд.

Павлов напомнил, что согласно российскому законодательству право собственности на товар переходит к покупателю только после его оплаты. До этого момента все риски случайной порчи несет магазин.