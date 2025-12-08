Эксперт разъяснил порядок выплат после выхода на пенсию в декабре

Пенсионер, увольняющийся с работы в декабре 2025 года, имеет право на полный расчет от работодателя, включающий заработную плату, компенсацию за неиспользованный отпуск и все премии, предусмотренные трудовым договором. Об этом RT рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России Ольга Епифанова

Ключевое изменение после увольнения коснется размера страховой пенсии. Социальный фонд России (СФР) автоматически проведет ее перерасчет с учетом всех пропущенных индексаций, включая повышение на 7,3% в 2025 году. Повышенная пенсия начнет выплачиваться со следующего месяца после увольнения — то есть с января 2026 года. Однако, как уточнила эксперт, сама выплата увеличенной суммы может быть произведена с задержкой в один-три месяца, необходимую для проведения перерасчета.

Процесс происходит автоматически, на основании данных от работодателя, без необходимости подачи заявлений. Новогодние праздники, несмотря на сокращенный график работы фонда, не останавливают этот процесс, но могут незначительно сместить сроки выплаты.

Епифанова также отметила важный нюанс: для того чтобы перерасчет вступил в силу, необходим перерыв в работе не менее одного календарного месяца. Если пенсионер устроится на новую работу в январе, неполный месяц будет считаться рабочим, и право на индексацию в этом случае сохранится, но может быть применено с учетом иных правил.



Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.