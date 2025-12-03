Эксперт разъяснил, насколько вероятен взлом беспроводных клавиатур и мышек

Вопрос о возможности посторонних лиц через взлом получить доступ к беспроводным клавиатурам и мышкам периодически всплывает в Сети. По словам преподавателя РТУ МИРЭА Андрея Рыбникова, взломать эти устройства действительно можно, но сложно и бессмысленно, сообщает RT .

По словам эксперта, даже при перехвате радиосигнала злоумышленнику будет сложно его дешифровать. Вмешательство в процесс сопряжения возможно лишь при непосредственной близости в момент первоначальной настройки устройства и требует специализированного оборудования, применяемого преимущественно в исследовательских целях.

Кроме Bluetooth, существуют проприетарные защищенные протоколы, разработанные производителями. В них данные передаются с проверкой целостности и усиленной аутентификацией. Эти протоколы, по мнению специалиста, сложнее для анализа, чем Bluetooth, так как используют уникальные алгоритмы генерации ключей и дополнительные уровни защиты.

Мыши как правило не представляют интереса для злоумышленников, поскольку передают простые HID-события, не содержащие конфиденциальной информации. Даже теоретический перехват этих действий не принесет никакой выгоды.

Успешная атака на современную беспроводную клавиатуру требует совпадения маловероятных обстоятельств, таких как физическая близость, знание конкретной модели, доступ к уязвимой прошивке, наличие специализированного радиооборудования и возможность вмешательства в процедуру сопряжения. Такой сценарий возможен лишь в рамках целенаправленных атак на конкретных лиц, а не в массовых преступных схемах. Для обычных пользователей эта угроза гораздо менее вероятна, чем фишинг, использование стилеров, вредоносных расширений или подмена веб-страниц.

Рыбников подчеркнул, что представление о повсеместной возможности прослушивания беспроводных устройств ввода является устаревшим и не соответствует современному уровню защиты. Современные устройства ввода используют криптографическую защиту. Практическая ценность перехваченного трафика либо ничтожна, либо технически недостижима без прямого интереса к конкретному пользователю.

