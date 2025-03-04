Эксперт Расулмухамедов: усыпление бродячих собак не решает проблему нападений

Исполнительный директор «Российского экологического движения» Элмурод Расулмухамедов заявил, что законопроект, запрещающий возвращать бродячих собак в прежние места обитания и дающий право усыплять зверей после истечения установленного срока содержания, противоречит Конституции РФ, а именно ответственному отношению к животным. Он уверен, что проблему можно решать более гуманно и эффективно, сообщает Общественная Служба Новостей .

Летом 2023 года Госдума позволила региональным властям самостоятельно решать вопрос с беспризорными собаками, в том числе умерщвлять их. На данный момент уже 15 регионов воспользовались этим правом, еще несколько хотят ввести такую практику в ближайшее время. Сообщается, что животных усыпляют только в случае опасности для людей, «экстраординарной ситуации» в регионе или, если собака испытывает физические страдания.

Как показывает практика, закон не повлиял на ситуацию в стране. Количество нападений не изменилось за год. Сейчас депутаты Госдумы разрабатывают новые поправки. В ведомстве хотят лишить приюты права возвращать собак на улицы и разрешить их усыплять, если для них не будет найден хозяин в срок установленный регионом.

Эколог отметил, что законы об эвтаназии бездомных собак приняты не из-за жестокости властей, а из-за нехватки ресурсов на программу ОСВВ (Отлов-Стерилизация-Вакцинация-Возврат). Эксперт уточнил, что только на запуск системы необходимо было 36 миллиардов рублей. В Госдуме посчитали, что таких расходов из федерального бюджета не понадобится для решения проблемы. Затем из-за неэффективности ситуация зашла в тупик.

«В фашистской Германии в свое время убивали бродячих животных, чтобы решить проблему. Британцы убили кучу кошек», — добавил Расулмухамедов.

Эксперт рекомендовал не уподобляться такому примеру и подойти к вопросу более внимательно и «технически».