Эксперт рассказала, почему важно выстраивать диалог с жителями по теме радиоактивных отходов

Организациям, которые связаны с радиоактивными отходами, необходимо выстраивать доверительные отношения с жителями, на чьей территории реализуются проекты, сообщила РИАМО руководитель приемной общественного совета ГК «Росатом» в Новоуральске Ольга Новоселова.

В Ереване состоялся открытый семинар по вопросам развития технических решений и технологий в области ядерной безопасности. На мероприятие приехали несколько рабочих групп в которых более 50 экспертов из Армении, Беларуси, Казахстана, Киргизии, России и Узбекистана. Ключевой темой стало обсуждение подходов к решению проблемы радиоактивных отходов (РАО).

Среди экспертов присутствовали члены Общественного совета ГК «Росатом», в ходе встречи участники обменялись опытом и поделились своими наработками развития национальных систем обращения с радиоактивными отходами, развития инфраструктуры для финальной изоляции РАО и нормативного регулирования, а также минимизацией рисков при выводе из эксплуатации объектов атомной энергии. Большой интерес вызвала тематика работы с общественностью — открытый диалог с населением.

«Во-первых, у нас, в России, единственный действующий пункт финальной изоляции РАО 3 и 4 класса. Во-вторых по инициативе Общественной палаты НГО, в состав которой входят почетные граждане, представители местных сообществ, блогеры и активисты города создана группа экологического контроля», — рассказала Новоселова.

В Озерске сейчас строится второй в России пункт финальной изоляции.

«Мы уже ездили в Челябинск и рассказывали о нашем опыте. Ведь жители так называемых особых территорий чаще других задаются вопросом: „В благополучном ли месте с точки зрения экологии мы живем?“» — отметила эксперт.

По словам Новоселовой, общественность не владеет информацией. Поэтому собравшиеся гости мероприятия начали задавать много вопросов, ответ на которые для представителей станции ранее казался очевидным.

«Эта ситуация показала, необходимость выходить к общественности и системно проводить информационные встречи», — объяснила ситуацию эксперт.

По ее словам, нужно выстраивать доверительные отношения. Если открыто разговаривать с жителями и вовлекать независимых экспертов, то в итоге получается стабильный рост количества участников в мероприятиях по безопасности и слушаниях.

«Формировать жителя особой территории необходимо с самого детства. Чтобы человек понимал почему эта территория особая. На чем строится культура этой территории. Ведь нам нужно осознанное проживание. Осознанное понимание что эта территория экологична и безопасна. Что эта территория является стабильностью в будущем для нашей страны», — заключила Новоселова.