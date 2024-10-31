Эксперт рассказала, почему нативная рождаемость неэффективна
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Вице-президент Анна Кузнецова рассказала, что в Госдуме был разработан стандарт для развития семейной политики. В рамках этого проекта проведен анализ региональных программ, направленных на поддержку рождаемости, сообщает Общественная Служба Новостей.
Директор антикризисного психологического Центра Ирина Смолярчук отметила, что несмотря на выделение значительных бюджетов, подобные инициативы часто оказываются неэффективными.
«С точки зрения психо-социологии, так называемая нативная стимуляция рождаемости вроде программ по мотивированию родителей на очередного малыша, как показывает практика, валового прироста не дает», — добавила эксперт.
Смолярчук считает, что корни проблемы низкой рождаемости заключаются не в геополитических факторах, а во влиянии нетрадиционных ценностей, которые проникают в общество из-за границы на протяжении многих лет.