Эксперт рассказала, почему нативная рождаемость неэффективна

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Вице-президент Анна Кузнецова рассказала, что в Госдуме был разработан стандарт для развития семейной политики. В рамках этого проекта проведен анализ региональных программ, направленных на поддержку рождаемости, сообщает Общественная Служба Новостей .

Директор антикризисного психологического Центра Ирина Смолярчук отметила, что несмотря на выделение значительных бюджетов, подобные инициативы часто оказываются неэффективными.

«С точки зрения психо-социологии, так называемая нативная стимуляция рождаемости вроде программ по мотивированию родителей на очередного малыша, как показывает практика, валового прироста не дает», — добавила эксперт.

Смолярчук считает, что корни проблемы низкой рождаемости заключаются не в геополитических факторах, а во влиянии нетрадиционных ценностей, которые проникают в общество из-за границы на протяжении многих лет.