Эксперт рассказала, почему мошенники пытаются снова обмануть своих жертв

Куратор и эксперт платформы ОНФ «Мошеловка» Алла Храпунова рассказала, что мошенники, которым не удалось обмануть людей, зачастую получают от них какую-либо информацию. По ее словам, этими сведениями аферисты пользуются в дальнейших беседах с жертвами.

Специалист отметила, что злоумышленники повторно звонят своим жертвам, так как на постоянной основе тестируют новые легенды. Если человек на попался на одну уловку, то может повестись на другую, полагают мошенники.

В связи с этим Храпунова посоветовала ставить определитель номера на гаджеты или не отвечать на подозрительные звонки. Это позволит избежать неприятных последствий.

«Если все-таки взяли (трубку — ред.), мы рекомендуем не начинать самим разговор, молчать, чтобы с той стороны начали говорить: не секрет, что сейчас и дипфейки встречаются, и голоса записывают», — подчеркнула Храпунова в интервью радио Sputnik.

По ее словам, если абонент понял, что с ним связался мошенник, то необходимо немедленно повесить трубку.