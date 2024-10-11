Эксперт рассказала, почему девочкам важно добиваться равенства

Гендерная исследовательница, создатель «Современной энциклопедии для девочек» и CEO школы по обучению подростков жизненно важным навыкам Safe Skills Марина Ментусова заявила, что девочки должны добиваться гендерного равенства. Его удастся достичь в полной мере только через 300 лет, сообщает Forbes .

По ее словам, каждая четвертая девочка в мире в возрасте от 15 до 19 лет не получает должного образования, в отличие от мальчиков. При этом гендерные стереотипы, например, «девочка должна выйти замуж и родить» или «талантливых женщин в истории мало», транслируются в школе и влияют на успеваемость учениц.

Так появляется гендерная сегрегация труда, простыми словами — профессии «для женщин» — обслуживающий персонал, медицина, образовательный сектор. Также есть и «профессии для мужчин», например, IT-сфера, финансы, строительство.

По-прежнему в мире сохраняется проблема насилия и ранних браков. Качественное сексуальное образование может решить проблему, но вместо этого в России призывают девочек рожать как можно раньше и чаще. Большая проблема — стандарты красоты, которые транслируют СМИ и медиа. Не менее 22% подростков страдают расстройствами пищевого поведения, потому что не могут воспринимать свою внешность. Большая часть из них — девочки.

11 октября во всем мире отмечается Международный день девочек. Дату учредила ООН, чтобы привлечь внимание к проблемам девочек. Большую роль в этом вопросе играют программы ЮНЕСКО — за 12 лет количество детей, не посещающих школы в мире, сократилось на 40%, а также увеличился доступ девочек к технологиям.