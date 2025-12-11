Эксперт рассказала, почему алкоголь нельзя хранить на балконе зимой

Доцент университета «РОСБИОТЕХ» Фатима Баликоева предупредила, что хранение алкоголя на балконе зимой приводит к потере вкуса и может повредить напитки, сообщает Газета.ru .

Фатима Баликоева, доцент кафедры технологии бродильных производств и виноделия университета «РОСБИОТЕХ», объяснила, что алкогольные напитки не переносят перепадов температуры. Особенно это касается шампанского и игристых вин: при сильном охлаждении давление в бутылке меняется, что может привести к утечке газа, потере вкуса или даже разрыву бутылки. Водка после охлаждения также теряет свои вкусовые качества.

Эксперт отметила, что хранить алкоголь на солнце также не рекомендуется. Даже темное стекло не защищает напитки от фотохимических реакций, которые разрушают химические соединения. Первым признаком избыточного освещения становится изменение цвета этикетки.

Баликоева добавила, что без необходимости не стоит ставить алкоголь в холодильник, так как низкие температуры могут изменить текстуру ликеров и сделать виски мутным. Исключение составляют вермут, портвейн, херес и ликеры на сливочной основе.

Для хранения вина подходит темное, прохладное помещение с постоянной температурой 10–14°C и влажностью 60–80%. Водку рекомендуется держать при температуре от плюс 5 до плюс 20 градусов и влажности не выше 85%, в вертикальном положении, вдали от перепадов температуры и посторонних запахов. Шампанское лучше хранить при плюс 10 – плюс 12 градусах, допустимы границы от плюс 5 до плюс 15 градусов, при влажности 60–75%. Пиво сохраняет качество при температуре от 10 до 13 градусов тепла.

Оптимальным местом для хранения алкоголя эксперт назвала кладовую, шкаф или специальную винную полку, где поддерживаются стабильные температура и влажность, а также отсутствуют свет и вибрации. Такие условия позволяют сохранить вкус и качество напитков до праздника.