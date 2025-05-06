Эксперт рассказала о семи признаках токсичности на работе

По ее словам, насторожить должны постоянная критика в адрес окружающих, манипуляции, распространение слухов, нарушения профессиональной этики, агрессивное поведение, провоцирование конфликтов и уверенность в собственной непогрешимости.

«Важно уметь вовремя замечать такие „красные флажки“. Первый шаг к решению проблемы — не вступать в конфронтацию и четко обозначать личные границы. Токсичные люди питаются негативом, а спокойная и профессиональная реакция делает их поведение бессмысленным», — отметила Васильева.

Она посоветовала использовать так называемую технику «заезженной пластинки»: в разговоре с токсичным сотрудником повторять нейтральные фразы вроде: «Я тебя услышал» или «Обсудим позже». Это снижает вероятность вовлечения в конфликт и помогает сохранить дистанцию.

Эксперт рекомендовала фиксировать все случаи некорректного поведения: сохранять переписку, записывать даты и суть инцидентов. Это позволит в случае необходимости аргументированно изложить ситуацию руководству.

Дополнительно Васильева призвала развивать стрессоустойчивость: контролировать эмоции, практиковать дыхательные упражнения и сохранять позитивный настрой.

«Чем вы спокойнее, тем труднее вывести вас из равновесия. Это защищает психологическое здоровье и способствует поддержанию рабочей атмосферы», — подчеркнула она.