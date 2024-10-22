Эксперт рассказала, какие сервисы Google сложно заменить

Если сервисы Google прекратят работу в России, замена некоторых из них на безопасные и качественные аналоги может оказаться сложной задачей, сообщила РИАМО преподаватель университета «Синергия» Залина Отарова.

«Это связано с глубокой интеграцией Google в экосистему, особенно на устройствах с операционной системой Android, которая тесно связана с сервисами Google. Рассмотрим несколько ключевых сервисов и возможные проблемы с их заменой, а также последствия для пользователей Android», — сказала Отарова.

Она отметила, что Google Play является основным источником приложений для большинства пользователей Android. Кроме того, Google Play Services обеспечивает функциональность множества приложений.

По ее словам, российские и международные разработчики могут предложить сторонние магазины приложений, например, Huawei AppGallery, Yandex.Store или RuStore, которые уже активно развиваются. Но они не обладают такой же степенью безопасности, надежности и количеством приложений, как Google Play. Могут возникнуть проблемы с доступностью некоторых популярных приложений, особенно западных.

Как уточнила эксперт, многие приложения, особенно те, которые используют Google Play Services (например, для геолокации, авторизации или уведомлений), могут просто не работать или работать некорректно на устройствах без этих сервисов.

Она напомнила, что у сервиса Google Maps есть аналоги для карт, например, «Яндекс.Карты» или 2ГИС, которые могут заменить его для большинства пользователей. Для облачного хранения существуют альтернативы, такие как «Яндекс.Диск» и «Mail.ru Облако».

«Проблемы могут возникнуть с интеграцией приложений, использующих Google Maps для своих функций, таких как сервисы вызова такси, доставки или спортивные трекеры. В случае Google Drive могут возникнуть сложности с синхронизацией данных между устройствами, особенно если пользователи используют его для хранения больших объемов информации, в том числе для совместной работы», — добавила специалист.

Gmail, по мнению Отаровой, могут заменить локальные почтовые сервисы («Яндекс.Почта» или Mail.ru). Для совместной работы вместо Google Workspace есть аналогичные решения («Яндекс 360» (включает почту, документы, диск) или «Mail.ru для бизнеса»).

«Миграция между этими системами может быть сложной и занять время. Многие компании и пользователи завязаны на Google Workspace, особенно для удалённой работы и совместной работы в реальном времени. Удобство, функциональность и масштабируемость отечественных решений могут оказаться ниже», — сказала собеседница.

Также «Яндекс.Браузер» и Mozilla Firefox могут быть альтернативами Chrome, а «Яндекс» или «Mail.ru Поиск» — заменой Google Search.

Ранее вице-президент «Ростелекома» Дарий Халитов заявил в интервью RTVI, что сервисы Google в России могут перестать работать в том числе по решению самой американской компании. В частности, по его словам, это может затронуть мобильные телефоны с операционной системой Android.