Эксперт рассказала, какие образы чиновников неуместны

«Государственные служащие — это люди, которые выглядят стильно и красиво, но при этом не должны позиционироваться как селебрити или сексуальные объекты», — отметила она.

Эксперт подчеркнула, что работникам госсектора не следует выделяться чересчур ярким внешним видом, а их образ не должен создавать впечатление готовности к посещению развлекательных мероприятий.

Внешний вид чиновников должен подчеркивать их серьезное отношение к своим обязанностям и чувство долга перед гражданами, заключила Михайлова.