Эксперт рассказала, какие образы чиновников неуместны
Фото - © Unsplash.com
Директор программ Высшей школы государственного управления РАНХиГС, исполнительный директор Национальной ассоциации специалистов по протоколу Гилана Михайлова высказала свою точку зрения относительно неприемлемых образов государственных служащих, сообщает «Крым 24».
«Государственные служащие — это люди, которые выглядят стильно и красиво, но при этом не должны позиционироваться как селебрити или сексуальные объекты», — отметила она.
Эксперт подчеркнула, что работникам госсектора не следует выделяться чересчур ярким внешним видом, а их образ не должен создавать впечатление готовности к посещению развлекательных мероприятий.
Внешний вид чиновников должен подчеркивать их серьезное отношение к своим обязанностям и чувство долга перед гражданами, заключила Михайлова.