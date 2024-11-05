Эксперт рассказала, как выявить корпоративного психопата

Профайлер Баркова: в госструктурах психопатов в два раза больше, чем в бизнесе

HR-профайлер Дарья Баркова рассказала, что в государственных структурах психопатов встречается в два раза больше, чем в бизнесе, что представляет собой скрытую опасность для компаний. Даже одна «змея в костюме» способна подорвать коллектив и бизнес, если его не распознать, сообщает «Секрет Фирмы» .

«Интересно, что в госструктурах психопатов в два раза больше, чем в бизнесе: около 12%. Предприниматели рано или поздно избавляются от таких сотрудников за их „косяки“. В бюджетной же структуре финансовые потери не так важны, как в бизнесе, а вот умение составлять красивые отчеты очень даже необходимо — поэтому психопатов даже повышают», — отметила эксперт.

Психопаты игнорируют социальные нормы, не испытывают сострадания и часто используют манипуляции для достижения своих целей. Они эгоцентричны, не берут на себя ответственность за свои действия и могут подставлять коллег, не испытывая даже тени раскаяния.

Психопаты стремятся к власти и контролю, всегда стараясь доминировать в коллективе. Их низкий интерес к интересам других и манипулятивное поведение разрушают командный дух и создают напряженность. Это также ведет к финансовым рискам, поскольку такие сотрудники создают иллюзию компетентности ради личной выгоды, не боясь последствий.

Психопаты избегают прозрачности в работе, могут проявлять агрессию в самопрезентации и занижать свои недостатки, создавая идеальные резюме, которые на первый взгляд выглядят привлекательными. Однако внимательный анализ показывает их истинную природу — завышенную самооценку и поверхностные доводы, заключила Баркова.