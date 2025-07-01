Эксперт рассказала, как в жару спать с комфортом

Выспаться в жару почти что невозможно, так как повышенная температура ухудшает качество сна. Для засыпания и поддержания фаз глубокого сна необходимо небольшое снижение температуры тела — примерно на 2 °C от нормальной.

«Чтобы минимизировать дискомфорт от длинного светового дня и жары, важно создать оптимальные условия в спальне перед сном. Затемнение комнаты с помощью плотных штор или использование маски для сна поможет блокировать ранний утренний свет и поддержать выработку мелатонина при засыпании», — уточнила врач.

Для охлаждения помещения можно использовать кондиционер или вентилятор, но важно избегать прямого потока холодного воздуха на тело — это может вызвать воспаление мышц и простуду.