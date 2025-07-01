Эксперт рассказала, как следует питаться в непогоду

Непогода может не только испортить настроение, но и повлиять на пищеварение, сообщила изданию «Челны Live» врач, эксперт Лаборатории «Гемотест» Александра Филева.

«На это есть несколько причин: из-за низкой физической активности замедляется пищеварение, при этом у многих возникает тяга к жирной, сладкой и мучной еде, которая требует больше времени и усилий для переваривания», — уточнила врач.

В пасмурную погоду в организме снижается синтез серотонина — гормона, который регулирует настроение и аппетит. В связи с этим появляется потребность в употреблении углеводов, которые могут привести к тяжести в желудке.

«Соблюдайте четкий график приемов пищи: регулярное питание помогает синхронизировать внутренние биологические часы (циркадные ритмы). Оптимально есть в одно и то же время с отклонением не более чем на 30–60 минут», — посоветовала Филева.

Также следует не забывать о балансе глюкозы в крови. Резкие колебания сахара приводят к упадку сил и перепадам настроения.

«Чтобы этого избежать, нужно есть чаще, но небольшими порциями три основных приема пищи плюс один-два перекуса. Сочетайте белки, жиры и сложные углеводы — это обеспечивает равномерное поступление энергии. Делайте акцент на антиоксидантах: включите в рацион зелень, ягоды, овощи ярких цветов», — резюмировала специалист.