Эксперт рассказала, как правильно выбрать будущую профессию еще в школе

Школьникам нужно определяться с будущей профессией не в 11 классе, а хотя бы в 9-м. Чтобы понять свои предпочтения, стоит походить на курсы, принять участие в различных вебинарах, конкурсах или конференциях в качестве слушателя. Об этом РИАМО сообщила HR бизнес-партнер КГ PROGRESS Екатерина Зеленкова.

Школьникам полезно как можно больше пробовать себя в различных направлениях, а родителям стоит поддерживать и направлять.

«Если вы сейчас учитесь в 11 классе и выбираете предметы для ЕГЭ и будущее направление карьеры, важно подойти к этому вопросу осознанно. В первую очередь стоит оценить свои интересы и способности — выбирайте сферу, которая вам действительно нравится и где у вас есть сильные стороны. Помимо этого, полезно изучить рынок труда: ознакомьтесь с прогнозами по востребованным профессиям, посмотрите, какие навыки сейчас особенно ценятся у работодателей», — сказала Зеленкова.

Знание иностранного языка и практический опыт

Современный мир требует постоянного развития, поэтому одного университетского образования уже недостаточно. Осваивайте дополнительные компетенции — программирование, гибкие навыки (soft skills), а также иностранные языки, которые сегодня являются важнейшим инструментом для работы. Знание хотя бы одного иностранного языка стало обязательным во многих сферах.

«Еще один важный шаг — это возможность получить практический опыт. Уже во время учебы стоит попробовать пройти стажировку или практику в компаниях, чтобы лучше понять профессию и оценить ее перспективы. Такой опыт не только поможет определиться с будущей специализацией, но и даст первые конкурентные преимущества перед другими соискателями», — добавила эксперт.

Не бойтесь ошибиться

Важно оставаться гибкими. Мир стремительно меняется, и через 5–10 лет могут появиться новые профессии, о которых мы сегодня даже не задумываемся. Способность адаптироваться и осваивать новые навыки станет ключевым фактором успешной карьеры.

«Выбор профессии — важный шаг, но не стоит бояться ошибиться. Даже если вы поймете, что направление не совсем ваше, всегда можно переучиться и сменить карьерный трек. Важно оставаться любознательным, следить за тенденциями рынка и постоянно развивать новые навыки», — отметила Зеленкова.

Также стоит помнить, что не все востребованные профессии требуют высшего образования — многие специальности можно освоить через колледжи, курсы или практическое обучение.

«Например, сфера IT предлагает множество возможностей для тех, кто умеет программировать, разбираться в кибербезопасности или работать с данными, даже без диплома вуза. Востребованными также остаются специалисты рабочих профессий: электрики и механики», — объяснила эксперт.

В сфере услуг стабильно высокий спрос на стилистов, мастеров маникюра, поваров. При этом многие из этих профессий могут быть не только востребованными, но и высокооплачиваемыми — например, опытные айтишники, мастера индустрии красоты или узкоспециализированные рабочие нередко зарабатывают не меньше офисных специалистов с высшим образованием.