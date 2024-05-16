Эксперт рассказала, как не стать для мужа «мамой»
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Член профессиональной психотерапевтической лиги Евгения Павловская назвала желание женщины брать все под собственный контроль проявлением родительской позиции. По ее словам, такая ситуация может привести к разладу в отношениях, сообщает «Вечерняя Москва».
Павловская отметила, что если сильная женщина пытается воспитать своего партнера, то она занимает место его мамы. Это может привести к ссорам между возлюбленными и взаимным претензиям.
Эксперт рассказала, что для решения данной проблемы необходимо изменить внутреннюю позицию.
«Задайте себе вопрос: как в этой ситуации поступила бы мама, как — собственник бизнеса, а как — счастливая любящая женщина?» — посоветовала Павловская.
Также специалист рекомендовала работать над собой и всесторонне улучшать свою личность.