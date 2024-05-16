Эксперт рассказала, как не стать для мужа «мамой»

Член профессиональной психотерапевтической лиги Евгения Павловская назвала желание женщины брать все под собственный контроль проявлением родительской позиции. По ее словам, такая ситуация может привести к разладу в отношениях, сообщает «Вечерняя Москва».

Павловская отметила, что если сильная женщина пытается воспитать своего партнера, то она занимает место его мамы. Это может привести к ссорам между возлюбленными и взаимным претензиям.

Эксперт рассказала, что для решения данной проблемы необходимо изменить внутреннюю позицию.

«Задайте себе вопрос: как в этой ситуации поступила бы мама, как — собственник бизнеса, а как — счастливая любящая женщина?» — посоветовала Павловская.

Также специалист рекомендовала работать над собой и всесторонне улучшать свою личность.