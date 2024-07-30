Эксперт рассказала, как научиться осознанно управлять своими эмоциями

«С помощью эмоционального интеллекта мы управляет конфликтными ситуациями, спокойно реагируем на негативные высказывания в наш адрес. Есть множество способов управления своим эмоциональным интеллектом, и это искусство, включающее в себя множество знаний и навыков», — сказала Колосова.

Она подчеркнула, что существует самый простой и результативный способ, благодаря которому человек достаточно быстро сможет научиться осознанно управлять своими эмоциями. Предположим, что в эмоциональной реакции человека существует всего 2 сценария. Один сценарий на основе состояния внутренней ценности себя в отношении проявления другого человека, а второй сценарий — на основе внутренней не-ценности.

Например, муж пришел недовольный с работы и начинает предъявлять претензии супруге, и если жена изначально находится в состоянии раздражения, неудовлетворения собой и своей жизнью (второй сценарий), то она тоже в ответ начнет предъявлять претензии в виде обиды или агрессии и в итоге произойдет скандал.

А если жена в состоянии удовлетворения собой и спокойствия (первый сценарий), то она спокойно реагирует на претензии мужа, не будет усугублять ситуацию. Муж в итоге успокаивается, и в семье налаживается мир.

«Эмоции в сценарии „ценность себя“: ценность себя, уважение к себе, вера в себя, состояние спокойствия, принятие, радость, восхищение, спокойно реагируем на негативные проявления других людей и не вовлекаемся в них», — отметила специалист.

По словам тренера, цепочка эмоций в сценарии «не-ценности себя»: осуждение себя, чувство вины, самоедство и самобичевание, раздражение, злость, осуждение других, агрессия и обида. Если эмоции вызывают дискомфорт и они неприятны, то это сценарий «не-ценности», а если вызывают радость, соответственно, это сценарий «ценности».

Колосова добавила, что для переключения важно научиться их распознавать и потренироваться. Нужно понять, что нет плохих или хороших эмоций, есть эффективные или неэффективные. При чувстве не-ценности себя важно научиться испытывать спокойствие, не окрашивать его негативными красками, а принимать его как нормальное чувство.