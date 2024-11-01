Эксперт рассказал, почему в школьных классах происходит буллинг

В классе, где дети объединены лишь возрастом и местом проживания, может возникнуть буллинг, если не учитывать индивидуальные особенности учеников. Антон Коновалов, член экспертного совета по примирению и медиации при Минпросвещения РФ, объяснил, как такие ситуации могут развиваться.

«Если класс находится на стадии номинальной группы или группирования — их объединяет только год рождения и место проживания, и пробовать эту группу пристыдить, то ничего другого кроме буллинга мы не получим, потому что дети будут изживать слабое звено», — рассказал эксперт в программе Ксении Мишоновой о буллинге в школе в эфире радио Sputnik.

Приведенный им пример показывает, как хорошее намерение учительницы ввести дополнительное домашнее задание за плохое поведение привело к негативным последствиям. Она не учла, что в классе есть гиперактивный ребенок с диагнозом СДВГ, который не может контролировать свое поведение.

В итоге класс не только стал вести себя еще хуже, получая дополнительные задания, но и начал преследовать этого ребенка, что закончилось насилием. Учительница, стремясь стимулировать детей, не учла, что такой подход может усугубить конфликты и привести к травле.