Эксперт рассказал, почему нельзя долго хранить домашний суп в холодильнике

Химик Андрей Дорохов предупредил, что домашний суп нельзя хранить в холодильнике продолжительное время, иначе в нем могут размножиться патогенные бактерии, сообщает Lenta.ru .

Домашний суп не проходит процесс пастеризации или консервации, в отличие от промышленных продуктов. Хранить готовые охлажденные супы при температуре от 2 до 6 градусов можно не более двух суток. Если температура будет выше 6 градусов, то в жидкости размножатся патогенные бактерии, которые могут вызвать пищевое отравление. Речь идет, например, о сальмонелле, стафилококке и т. д.

Дорохов отметил, что срок хранения супа в холодильнике зависит от его ингредиентов. Грибной и гороховый супы быстро портятся, их необходимо съедать в течение суток после приготовления. Молочные супы и вовсе надо съедать в течение 12 часов после приготовления. Сырные можно хранить 1-2 дня.

Также срок хранения сокращает наличие в супе зелени и яиц. А вот рассольники, солянки и другие маринады имеют большой срок хранения — их можно съесть и по истечении двух суток.

Дорохов посоветовал сначала готовить бульон-основу, а все ингредиенты добавлять непосредственно перед употреблением пищи. Также эксперт рекомендовал не хранить суп при комнатной температуре больше 3 часов. После приготовления суп лучше охладить до комнатной температуры, а затем разделить его на порции по контейнерам. Это предотвратит размножение бактерий и плесени.