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Эксперт объяснил, почему аутсорс в России становится все более популярным

Все больше людей выбирают работу на фрилансе или становятся самозанятыми, сообщил РИАМО корпоративный психолог и эксперт Moscow Business School, юрист в области управления персоналом Игорь Шутов.

В 2023 году, по данным сервиса Solar Staff, их число уже достигло 19 млн.

«Связано это с тем, что некоторые работодатели, проводя внутренние встречи, понимают, что часть сотрудников им не нужна на постоянной основе. В результате компании передают работу некоторых отделов фрилансерам», — сказал эксперт.

Как правило, на удаленную работу нанимают юристов, дизайнеров, программистов и копирайтеров.

«С каждым годом тенденция к удаленной работе будет усиливаться. Например, московским работодателям проще нанимать сотрудников из регионов, поскольку в маленьких городах требования к зарплате обычно ниже», — обозначил Шутов.

Психолог добавил, что многие люди в регионах хотят работать на столичные компании удаленно, потому что считают это более перспективным и надежным вариантом.