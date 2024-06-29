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Эксперт рассказал, почему «Алые паруса» не теряют свою актуальность

Особую актуальность празднование «Алых парусов» приобретает в преддверии запуска национальных проектов «Молодежь России» и «Кадры», которые открывают новые горизонты для выпускников, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Андрей Инюшкин.

«В частности, структура национального проекта «Кадры» будет включать четыре федеральных проекта. Выстраивается комплексная система подготовки и поддержки кадров, которая включает в себя профессиональное развитие, институты наставничества, поддержку предпринимательских инициатив», - сказал политолог.

Уже сейчас созданы 15 научно-образовательных центров мирового уровня, программы которых действуют в 36 регионах нашей страны и формируют единую связку образования, науки и реального сектора экономики.

«Такие центры интегрируют в единую цепочку все уровни образования, что создает оптимальные условия для самореализации молодежи и гарантирует выпускникам трудоустройство», - добавил эксперт.

Действующий федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» позволяет учащимся проявить себя в бизнесе, и в этом активно помогает возрожденный институт наставничества, который играет значимую роль в программе ежегодного празднования праздника «Алые паруса».