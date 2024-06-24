Эксперт рассказал об опасности «умного дома»

Глава аналитического центра компании Zecurion Владимир Ульянов отметил, что система «умный дом», как и любое электронное устройство с выходом в интернет, может быть использована мошенниками. По словам эксперта, владелец такого оборудования рискует столкнуться с двумя видами рисков.

Во-первых, злоумышленники могут получать доступы к системам и вмешиваться в управление, подключаться к микрофону. Во-вторых, взломщики добиваются утечки информации из пользовательского соглашения.

Однако, по словам Ульянова, самая опасная ситуация — это когда злоумышленники подключаются к смартфону и считывают все данные о пользователе: переписку, файлы и любые фотографии.

«Теоретически если злоумышленник завладеет смартфоном, то у него любой информации будет даже больше, чем у нас самих», — цитирует эксперта радио Sputnik.

Для предотвращения взлома устройства Ульянов посоветовал использовать несколько способов защиты. Владельцу девайсов следует иногда отключать их от сети и вынимать из этих устройств аккумуляторы. Эксперт также рекомендовал поменять заводской пароль от Wi-Fi на более сложный и создать собственную учетную запись.