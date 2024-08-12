Эксперт рассказал об «эмоциональных закидонах» Бакальчука, которые терпела жена
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Профайлер Денис Давыдов проанализировал роль Владислава Бакальчука, мужа основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, в ведении семейного бизнеса. По мнению эксперта, Бакальчук не проявлял особого интереса к развитию маркетплейса и лишь при необходимости погружался в рабочие процессы, полагаясь на других, сообщает NEWS.ru.
Скорее всего, отмечает профайлер, Татьяне Бакальчук приходилось «терпеть эмоциональные закидоны» своего супруга, при этом давая ему ощущение главы семьи и серьезного партнера.
Давыдов предположил, что взрослые дети Бакальчуков могут поддерживать мать, поскольку именно она создавала и развивала бизнес, занималась воспитанием наследников.
В то же время муж Татьяны, по мнению эксперта, не развивал себя как бизнесмена.