Эксперт рассказал о значимости строительства современных объектов образования

Учебный корпус на улице Братьев Бромлей рассчитан на 1100 учеников.

«В здании оборудованы универсальные и специализированные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, ИТ-полигон, медиатека, спортивные залы, пространство для занятий живописью, помещения для танцевального и шахматного кружков. Важная часть школы — многофункциональное многосветное пространство, где можно проводить школьные мероприятия, занятия по танцам и актерскому мастерству, педсоветы и встречи с родителями», — написал градоначальник.

Первых учеников школа примет уже 2 сентября.

Председатель Комиссии по финансовым рынкам МГО «Опора России», генеральный директор инвестиционной компании ДИАЛОТ Егор Диашов уточнил, что в последнее время строятся объекты образования, а также ведется реконструкция зданий школ и поликлиник из-за роста объемов жилой недвижимости в Москве и увеличения численности детского населения.

«Мы приветствуем эту инициативу, ведь необходимо повышать не только содержание вышеуказанных учреждений, но строить новые и современные, модернизировать уже существующие. По словам мэра, в 2024 году пройдет реконструкция 50 школ, а с 2025 года планируется обновлять примерно по 100 школ ежегодно. В течение 5 лет модернизируют не менее 500 учреждений. Для этого разработаны архитектурные, планировочные и дизайнерские решения, объединенные стандартом „Московская школа“. Создание комфортной жизни для каждого жителя столицы — наша будущая инвестиция! А создавать условия для учебы и посещения врача с заботой для детей и их родителей — одна из главных задач и залог побед подрастающего поколения», — прокомментировал эксперт.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов рассказал о строительстве школы в районе Филевский Парк.

«В новом корпусе появятся инженерный и медицинский лабораторно-исследовательский комплексы. В школе оборудуют многофункциональное многосветное пространство с функцией актового зала. Здесь построят ИТ-полигон с возможностью зонирования. Готовность образовательного учреждения составляет около 80%. Завершить строительные работы планируется в 2024 году», — заключил заммэра.

За последние годы в столице было возведено в Филимонковском районе порядка 20 новых школ и детских садов, а также идет активное строительство дорог. В ближайшие недели откроется новая поликлиника для детей и взрослых на Светлом бульваре.