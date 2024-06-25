Эксперт рассказал о важности демонстрации готовности к защите РФ от угроз

Международный военно-морской салон «ФЛОТ-2024» является важным событием, на котором российский флот демонстрирует свою силу и готовность к защите страны от угроз, сообщил РИАМО политолог, член экспертного клуба «Дигория» Евгений Федоришин.

«Президент России Владимир Путин сыграл значительную роль в возрождении отечественного кораблестроения и обновлении флота, что позволило усилить оборонную способность страны. За последние 10-20 лет Военно-морской флот России претерпел значительные изменения и обновления. Новые морские разработки и перспективные направления позволяют укрепить оборонную мощь страны и улучшить ее позиции на мировой арене», — сказал политолог.

На военно-морском салоне представили самые современные передовые технологии, такие как морские дроны, безэкипажный катер «Визир», способный работать на значительном удалении от оператора и проводить гидрографические обследования труднодоступных мест.

Важной частью мероприятий салона является налаживание связей и заключение договоренностей с партнерами. Россия показывает, что не изолирована и готова сотрудничать со странами-партнерами в области безопасности и обороны. Это способствует созданию благоприятной международной обстановки и укреплению дипломатических отношений между странами.

«Таким образом, Международный военно-морской салон „ФЛОТ-2024“ играет важную роль в укреплении оборонной мощи России, улучшении ее военно-морских возможностей и развитии международного сотрудничества в области безопасности на море», — добавил эксперт.