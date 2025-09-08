Эксперт рассказал о способах использования взломанных аккаунтов в соцсетях

Андрей Рыбников, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА, объяснил, что злоумышленники чаще всего используют взломанные аккаунты для вымогательства и шантажа владельцев. Мошенники угрожают удалить данные или опубликовать личную переписку.

Кроме того, по словам специалиста, взломанные аккаунты применяются для массовых рассылок спама и мошеннических ссылок друзьям и подписчикам. Пользователи чаще доверяют сообщениям, полученным от знакомых, что облегчает распространение фишинговых сайтов.

Рыбников отметил, что такие аккаунты могут использоваться для сложных атак, например, компрометации корпоративной почты. В этом случае мошенник, выдавая себя за руководителя, может дать бухгалтерии указание перевести деньги.

Эксперт добавил, что аккаунты с большой аудиторией часто продаются в даркнете. Их используют для размещения запрещенной рекламы или влияния на общественное мнение.