Эксперт рассказал о рисках слежки через мессенджер Max

Государственный мессенджер Max, внедряемый в корпоративную и учебную среду, обладает техническими возможностями для дистанционного контроля над устройствами пользователей. Об этом сообщил заведующий эколабораторией института экологической культуры Андрей Кашкаров, сообщает Север-Пресс .

Мессенджер Max получает расширенные права на устройстве и может изменять настройки оборудования. Приложение способно загружать и запускать внешние файлы, что позволяет удаленно активировать микрофон, камеру и другие функции смартфона без ведома пользователя.

Андрей Кашкаров отметил, что подобные механизмы слежки не являются новыми и используются в различных электронных устройствах, особенно произведенных в Китае. По его словам, многие современные процессоры оснащаются модулями для дистанционного отслеживания еще на этапе сборки.

При установке Max пользователь соглашается на постоянную передачу геолокации и других данных. Отключение этих функций может привести к некорректной работе приложения. Мессенджер способен собирать информацию о действиях пользователя, включая скриншоты, сообщения, контакты, аудио- и видеозаписи, а также файлы из системных папок. Программа также использует трекеры, что позволяет отслеживать перемещения и контролировать локацию.

Кашкаров подчеркнул, что Max не использует протоколы сквозного шифрования для передачи сообщений, что облегчает контроль переписки в чатах. Эксперт посоветовал при необходимости установки приложения использовать отдельный смартфон и не носить его с собой без необходимости.

Обязанность устанавливать Max возникает только при наличии соответствующих требований в локальных нормативных актах компании. Однако перенос корпоративных чатов в Max может создать трудности для сотрудников с гибким графиком или дистанционной работой.