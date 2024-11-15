Эксперт рассказал о профессиях, находящихся под угрозой замены ИИ

Будущее, в котором искусственный интеллект заменит людей, становится реальностью. Сооснователь академии искусственного интеллекта AiAcademy Александр Горный рассказал о профессиях, находящихся под угрозой в ближайшие 10 лет.

Он отметил, что спрос на высококвалифицированных и низкоквалифицированных специалистов возрастет, но многие низкоквалифицированные профессии могут исчезнуть.

Горный выделил несколько примеров: водители, которые в обозримом будущем могут быть заменены автопилотами, и курьерская служба, которая станет полностью автоматизированной.

Также ожидается значительная автоматизация в промышленности с увеличением числа роботов на заводах, что приведет к сокращению рабочих мест. Даже в тех профессиях, которые останутся, конкуренция возрастет, и это скажется на заработной плате.

«Мне очень страшно за то, чем мои дети будут заниматься, потому что очень мало работы останется у людей, и очень многое заберет ИИ. Но надеюсь, что придумают что-то новое, интересное», — заключил эксперт в эфире радио Sputnik.