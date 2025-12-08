Эксперт рассказал о правилах уведомления работодателей о совместительстве

Работники в России не обязаны сообщать своему основному работодателю о трудоустройстве по внешнему совместительству в другой организации. Это право закреплено законом, который определяет совместительство как выполнение другой оплачиваемой работы в свободное от основной деятельности время. Об этом в беседе с RT рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По его словам, такое правило обеспечивает гибкость трудовых отношений и позволяет работникам самостоятельно строить карьеру.

Однако если сотрудник хочет, чтобы запись о совместительстве была внесена в его трудовую книжку, ему необходимо уведомить об этом основного работодателя.

Существуют и исключения, когда уведомление или даже получение разрешения от основного работодателя является обязательным. К таким категориям относятся руководители организаций, государственные и муниципальные служащие, спортсмены и тренеры, а также работники, в чьи трудовые договоры или правила внутреннего распорядка включено соответствующее условие.

