Эксперт рассказал мужчинам, как достичь секса как из порно-роликов

Как отметил эксперт, одной из главных проблем является невозможность сохранять эрекцию во время полового акта. Во-вторых, преждевременная эякуляция из-за малого опыта или частой мастурбации. Третьей самой частой является незнание, как доставить партнерше удовольствие во время процесса. Многие не знают, где находятся эрогенные зоны и что с ними нужно делать, не умеют общаться с девушкой и спрашивать, чего хочет она.

Также он отметил недостаток сексуального образования. По мнению Найтли, нынешняя осведомленность о сексе собрана из отрывков порнороликов и рассказов друзей-суперменов. Более того из-за порно у мужчин формируются определенные шаблоны: о фигуре партнерши, громкости стона, продолжительности секса и суперспособностях их самих. На деле эти ожидания могут не оправдать себя.

Секс-коуч уверен, что в процессе самое важное — коммуникация и разговор. Важно спрашивать друг друга, что нравится в сексе, и спокойно об этом говорить, не ожидая осуждения и непонимания.

«Я считаю, с девушками необходимо общаться. Так человек понимает, что с тобой безопасно и тебя никто не осудит», — заключил эксперт.