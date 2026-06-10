Эксперт рассказал, можно ли встретить шаровую молнию в Москве

Шаровая молния остается одним из самых загадочных природных феноменов: ее наблюдали тысячи людей, однако общепринятого научного объяснения этому явлению до сих пор нет. Такие объекты могут появляться и в Московском регионе, хотя происходят подобные случаи крайне редко. Об этом РИАМО рассказал инженер-конструктор Сергей Уйманов.

«Я видел не только саму шаровую молнию, но и последствия ее появления. Она закоротила три провода высоковольтной линии напряжением 35 тыс. вольт. Возникла огромная электрическая дуга — по несколько метров длиной. Поэтому, когда говорят, что шаровая молния — это якобы какой-то зрительный эффект или вообще выдумка, мне это кажется странным. Слишком много людей наблюдали ее своими глазами. Есть фотографии, есть свидетельства очевидцев», — сказал Уйманов.

Он добавил, что в Москве и Подмосковье такие явления возможны, но крайне редки.

«В самой Москве вероятность еще ниже. Видимо, условия для возникновения шаровой молнии складываются здесь нечасто. Впрочем, какие именно условия необходимы, наука до конца до сих пор не знает. Недаром Петр Леонидович Капица говорил, что шаровая молния не укладывается в привычные представления физики», — отметил эксперт.

Уйманов в подробностях поделился рассказом, когда ему удалось засвидетельствовать это явление.

«Мой случай произошел во время грозы. Мы катались на велосипедах, когда на небо начал надвигаться черный грозовой фронт. Все быстро потемнело, пошли редкие капли дождя. И вдруг вдоль линии электропередачи мы увидели светящийся шар размером чуть меньше футбольного мяча. Он был голубоватым, переливался разными оттенками и слегка шипел. По всей видимости, вокруг происходила интенсивная ионизация воздуха. Именно поэтому возникали условия для прохождения электрического тока», — рассказал он.

Специалист резюмировал, что существует много гипотез о природе шаровой молнии. Например, Борис Игнатов в своей книге «Шаровая молния — я знаю, „кто“ ты!» выдвигал версию, что она связана с частицами сверхплотной высокоэнергетической материи. Но единой общепринятой теории до сих пор нет.

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