Эксперт рассказал, когда нейросети внедрят в систему правосудия

Сегодня и органы правопорядка, и сотрудники судебной системы, и адвокатура испытывают колоссальную нехватку автоматизации. Людям, которые должны принимать сложнейшие решения, приходится работать с бесконечным томами документов. Об этом РИАМО сообщил основатель проекта Plevako.ai Егор Тайков.

Ранее стало известно, что дела о разводах в России хотят отдать искусственному интеллекту.

Эксперт считает важным отметить, что обсуждаемый законопроект по внедрению нейросетей в систему правосудия — создан для автоматизации работы с базовыми документами. Расторжение браков — массовый процесс, в котором законодатели видят потенциал для автоматизации. Сегодня Россия на третьем месте в мире по числу разводов — в 2024 году распалось восемь пар из десяти. Безответственное применение ИИ в этой сфере создало бы не меньше проблем, чем такое же его применение, например, в медицине.

Специальные программы на основе механизмов искусственного интеллекта, разработанные специально для юридической сферы, могут помочь автоматизировать и оптимизировать работу, сокращая, например, время адвоката на рутинные задачи с нескольких часов до минут.

«Разумеется, речь не идет о массовых инструментах ИИ, знакомых россиянам, вроде DeepSeek или ChatGPT. Они не годятся для такой работы. Такие ИИ-системы принимают решения на основе статистических моделей, а не причинно-следственных связей. Это делает невозможным получение четких объяснений логики выбора конкретных ответов, что является критически важным фактором для юридической аргументации. Если попросить ИИ-систему вроде ChatGPT проанализировать уголовную или другую практику, она не только сделает это неточно, но даже может создать несуществующие судебные прецеденты, вымышленные законодательные акты — иначе говоря, „галлюцинировать“. Другой критически важный аспект — безопасность данных. Использование публичных ИИ-сервисов может привести к неправомерному сохранению и использованию конфиденциальной информации участников процесса», — сказал Тайков.

В разводах, как и в любых других делах, есть множество этических и других нюансов, которые способен учесть только человек. Например, по данным ВЦИОМ, около 3% разводов имеют уголовную основу.

По словам эксперта, законодатели прекрасно осознают риски и предлагают именно ограниченное внедрение ИИ — как помощника для автоматизации процессов и снижения нагрузки.

«Корректно и этично будет применять ИИ, например, для предварительного анализа документов, классификации данных и создания структурированных баз знаний. В этом случае искусственный интеллект обрабатывает большие массивы информации, но окончательные решения остаются за человеком. Говорить, что ИИ в обозримом будущем заменит адвокатов и юристов — преждевременно», — отметил Тайков.

Также, по его словам, ИИ может помочь с рутинными административными задачами — повторяющимися и не требующими сложных этических решений. Это планирование встреч, управление календарем, генерация стандартных отчетов. Даже в случае ошибок в таких задачах, их легко обнаружить и устранить без серьезных последствий.

При этом можно освободить время для более творческой и значимой работы, подняв при этом качество принимаемых решений. ИИ применяют при рассмотрении правонарушений уже давно — например, для анализа видео с дорожных камер и фиксации нарушений ПДД, что уже привело к снижению числа аварий на дороге и спасло много жизней.