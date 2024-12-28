Эксперт рассказал, какие товары россияне стали чаще покупать к Новому году

Подготовка к Новому году всегда сопровождается особой атмосферой и ростом потребительской активности. В 2024 эти тенденции приобрели новую динамику, отражая изменения в приоритетах и вкусовых предпочтениях россиян. Об этом РИАМО сообщил директор по маркетингу и коммуникациям modi Максим Кирьянов.

Классические новогодние атрибуты, такие как елочные украшения и гирлянды, остаются неизменным выбором, однако все больше людей обращают внимание на изделия ручной работы. Декоративные элементы с уникальным дизайном, особенно выполненные из натуральных материалов, становятся символом стремления к индивидуальности и уюту. Деревянные елочные игрушки, гирлянды из текстиля или бумаги, расписные шарики — эти товары находят все больше почитателей среди россиян, которые предпочитают наполнить дом теплой атмосферой.

Одной из ключевых тенденций сезона стал ажиотаж вокруг адвент-календарей. Эти подарки, популярные в западных странах, стремительно завоевали сердца российских потребителей, особенно родителей, которые ищут необычные идеи для своих детей.

«Адвент-календарь — не просто набор сюрпризов, это способ создать настоящую историю ожидания праздника. Каждый день открытия новой ячейки приносит радость и удивление, что особенно важно для детей. Видно устойчивый рост продаж таких товаров — их покупают как родители своим детям в подарок, так и молодое поколение, чтобы порадовать себя», — отметил Максим Кирьянов.

Среди новогодних подарков для близких все чаще выбирают предметы с эмоциональным посылом. Фотоальбомы, украшенные общими фотографиями, и доски воспоминаний становятся не просто презентами, а символами семейного тепла. Они подчеркивают ценность времени, проведённого вместе, и напоминают о лучших моментах.

Значимыми становятся не столько функциональные или дорогие подарки, сколько те, которые передают смысл и внимание. Современные покупатели стали больше задумываться о том, что их подарки должны быть индивидуальны. Этот тренд особенно ярко выражен в сегменте товаров для детей, где родители все чаще выбирают вещи, которые развивают воображение или приносят радость не только в момент вручения, но и на протяжении долгого времени.

Новый год 2025 — это время для уникальных, продуманных и эмоциональных подарков, которые становятся символами праздничного тепла и внимания. Подготовка к празднику в этом году не только подчеркивает семейные ценности, но и демонстрирует желание сделать его особенным, ярким и запоминающимся.