Эксперт рассказал, какие госслужащие могут попасть под сокращение в 2025 году

С 1 июля 2025 года в России планируют сократить штат территориальных госорганов на 10%, что затронет около 400 тысяч сотрудников. Зарплаты уволенных работников будут перераспределены в пользу оставшихся. Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал, кого коснется сокращение, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, это коснется тех, чья работа становится автоматизированной благодаря активным инвестициям государства в IT и цифровизацию.

Многие госуслуги теперь доступны через мобильные приложения, что делает ненужными сотрудников, выполняющих технические задачи. Возможно, будут ликвидированы целые подразделения с дублирующими функциями.

Однако Валинуров заверил, что уволенные госслужащие не останутся без работы из-за нехватки кадров на российском рынке. Они смогут найти вакансии в других сферах, например, на заводах или в сельском хозяйстве.

Также ожидается равномерное повышение зарплат для оставшихся сотрудников, особенно на руководящих позициях.

«Отмечу: чтобы профессионалы работали в госструктурах, всегда нужно повышать заработную плату руководителей и увеличивать их квалификацию, вкладывать средства в их обучение. Эффективное управление во многом зависит от руководителей», — заключил консультант.