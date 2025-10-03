Эксперт рассказал, какие аксессуары помогают школьникам повысить продуктивность

Успех школьника складывается из множества факторов: организация рабочего места и правильно подобранные аксессуары могут повысить продуктивность ребенка и помочь ему сосредоточиться на учебе, сообщил РИАМО директор по маркетингу бренда эмоциональных товаров modi Максим Кирьянов.

«Важно, чтобы рабочее место школьника было организовано так, чтобы все письменные принадлежности имели свое место. Это помогает ребенку легче сосредоточиться на заданиях и экономит время на поиск нужных предметов. Для решения этой задачи подойдут удобные органайзеры и пеналы. Яркие и красивые аксессуары, кроме того, что они практичны, еще создают творческий настрой и дарят необходимый заряд на учебные будни», — отметил эксперт.

Чтобы школьник успевал выполнять все задания и лучше распределял свое время, важно развивать навыки планирования. В этой задаче помогут планеры: они нужны ребенку для распределения задач по времени и отслеживания выполнения домашней работы.

Также важно правильно продумать и освещение рабочего стола, с чем идеально справятся настольные лампы и светильники. Качественное освещение — залог продуктивной учебы и здоровья глаз ребенка, а подставки для книг и контейнеры для бумаги и папок помогут избежать хаоса и лишних теней.

Грамотная организация рабочего пространства и правильно подобранные аксессуары позволяют школьникам сосредоточиться на учебе, развивают навыки планирования и делают процесс обучения более удобным, эффективным и креативным.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.